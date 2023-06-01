ハンバーグやカレー、オニオングラタンスープなど、幅広く活躍する飴色玉ねぎ。でも、じっくり炒めるのは意外と時間がかかりますよね。じつは、そんな悩みを解決してくれるとっておきの裏ワザがあるんです。生の玉ねぎを使うよりも、なんと約1/3の時間で飴色玉ねぎが完成！知っておくと便利な時短ワザをご紹介します。飴色玉ねぎを早く作る裏ワザ！玉ねぎは薄切りやみじん切りにして冷凍すると、細胞がこわれて火が通りやすくな