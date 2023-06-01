岡山市役所 岡山市は26日午前0時、大雨による土砂災害の恐れがあるとして、一部の地域に「警戒レベル３高齢者等避難」を発令しました。土砂災害の危険があり、避難に時間がかかる人に避難の開始を呼び掛けています。 対象となるのは、岡山市北区の4万1799世帯、8万7829人。中区の1万7423世帯、3万7200人。東区の1万9395世帯、4万769人。南区の1万4545世帯、3万1523人です。 岡山市は市内の中学校など25カ所に避難所を開