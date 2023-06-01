NY株式25日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均52380.97（+532.07+1.03%） ナスダック25368.19（-108.44-0.43%） CME日経平均先物71575（大証終比：-995-1.39%） 欧州株式25日GMT15:10 英FT100 10552.02（+90.39+0.86%） 独DAX 25015.12（+274.76+1.11%） 仏CAC40 8446.37（+60.88+0.73%） 米国債利回り 2年債 4.111（-0.035） 10年債 4.384（-0.008） 30年債