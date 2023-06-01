気象台は、26日午前0時38分に、レベル３大雨警報を南小国町、小国町、産山村に発表しました。熊本地方、阿蘇地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■熊本市●レベル３大雨警報■八代市西部●レベル２大雨注意報■人吉市●レベル２大雨注意報■荒尾市●レベル２大雨注意報■水俣市●レベル２大雨注意報■玉名市●レベル２大雨注意報■山鹿市●レベル２大雨注意報■菊池市●レベル２大雨