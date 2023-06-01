気象台は、26日午前0時38分に、レベル４土砂災害危険警報を南小国町に発表しました。熊本地方、阿蘇地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■熊本市●レベル２土砂災害注意報■八代市西部●レベル２土砂災害注意報■八代市東部●レベル２土砂災害注意報■人吉市●レベル２土砂災害注意報■荒尾市●レベル２土砂災害注意報■水俣市●レベル２土砂災害注意報■玉名市●レベル２土砂災害注意報■山