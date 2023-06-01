千葉県松戸市の踏切に車が突っ込み、線路で作業中の男性3人をはね、1人が死亡しました。【映像】フロント部分が大破した軽ワゴン（複数カット）警察は酒に酔った状態で車を運転したとして19歳の男を逮捕しました。フィリピン国籍の19歳の男は25日午前1時ごろ、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転し、京成松戸線の踏切でレールの交換作業をしていた男性3人に突っ込みけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、け