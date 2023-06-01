天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、世界的デザイナー森英恵さんの生誕100年を記念した展覧会を鑑賞されました。愛子さまは25日午後7時ごろ、東京・港区の国立新美術館に到着し、関係者の出迎えを受けられました。この展覧会は、世界的デザイナーとして活躍し、2022年に亡くなった森英恵さんの生誕100年を記念したものです。愛子さまは展覧会に合わせ、皇后さまがもともと持っていたという、森さんがデザインしたセットアップを着