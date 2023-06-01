東京・池袋のガールズバーで、無許可で女性従業員に客の接待をさせたとして、従業員で21歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者＆摘発されたガールズバーの外観秋山匠容疑者（21）は24日、豊島区西池袋のガールズバーで、無許可で女性従業員に客の接待をさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、「違法営業している」という情報提供があり、警視庁が家宅捜索したところ、無許可で女性従業員に客の接待を