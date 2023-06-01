与党が提出した衆議院議員の定数削減の法案に中道改革連合などが反発しています。与党の法案は、「1年以内に衆院の協議会で結論が出なければ比例代表の定数を45削減する」との内容ですが、これに反発する中道など野党5党は25日午後、森議長に申し入れ書を提出しました。この中で、与党の法案は「真摯（しんし）な議論を根底から無に帰すもの」だとして、議長に対し「数の力による強引な法案審議を戒めてほしい」と要望しています。