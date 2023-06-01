気象台は、26日午前0時35分に、レベル３大雨警報を竹田市、由布市、九重町に発表しました。中部、北部、西部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■中津市●レベル３大雨警報■日田市●レベル３大雨警報■竹田市●レベル３大雨警報【発表】■豊後高田市●レベル２大雨注意報■杵築市●レベル２大雨注意報■宇佐市●レベル２大雨注意報■由布市●レベル３大雨警報【発表】■姫島村●レベル