熊本地方気象台は熊本県大津町・産山村・南阿蘇村にレベル4“土砂災害危険警報”を発表しました。 【写真を見る】【速報】熊本県大津町・産山村・南阿蘇村にレベル4“土砂災害危険警報”熊本地方気象台 土砂災害に厳重に警戒し適切な行動をとってください。 レベル4は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象台は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。 自治体からの避難情報を確認してください。 また