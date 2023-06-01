テレビ東京で25日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の最終話が放送され、鈴木福と中西アルノのベッド上での演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「ふぁ？！」「きゃああああああ」ほっぺをつねる中西アルノ原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春日高男（鈴木）は閉ざ