記事ポイントNACHOS展、松坂屋名古屋店WALL MUSEUMで7月14日まで開催海洋プラスチック回収素材による立体アートワークを発表館内ウィンドウ・空間演出もNACHOSが手がける大規模展示 NACHOS(NAOKO HARA)は、2026年6月3日から7月14日まで、松坂屋名古屋店 本館にてアートエキシビジョンを開催しています。本展は松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環で、本館3階から6階にかけて複数の作品が並ぶ大規模な展