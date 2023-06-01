気象庁は26日午前0時9分、熊本県阿蘇地方に対し、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっていると発表しました。 命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。 線状降水帯にならなくても、災害につながるような非常に激しい雨が降ることが予想されています。 気象庁は「線状降水帯が発生してから屋外へ避難するのは危険」として、この段階で速やかに適切な防