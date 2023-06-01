元職場の会社の倉庫から精密機械などを盗んだとして、20代の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、愛知県清須市に住む無職の藤田涼容疑者（24）です。警察によりますと、藤田容疑者はことし4月5日の午前1時前、名古屋市北区の会社倉庫に侵入し、レーザー墨出機や電線などあわせて3点、時価合計約4万3000円相当を盗んだ疑いが持たれています。防犯カメラの映像などから藤田容疑者の犯行と特定し、逮捕に至りました。