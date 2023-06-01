青森県で震度6強を観測した地震について、政府の地震調査委員会は、地震が発生した領域は不安定な状態のため、引き続き地震に注意するよう呼びかけました。25日午前7時半頃に岩手県沖でマグニチュード7.2の地震があり、青森県で最大震度6強を観測しました。地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、青森・八戸市で約2cmの地殻変動が観測されたと発表しました。また、震源の周辺ではゆっくりと断層が動いてひずみエ