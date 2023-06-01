仕事への意欲や活力を失ってしまう“バーンアウト”。働く人の3割が、その経験をしていると回答しています。マイナビが行った正社員の“バーンアウト”に関する調査。バーンアウトは「燃え尽き症候群」とも呼ばれ、仕事や目標に熱心に取り組み続けた結果、心身のエネルギーを使い果たし意欲や活力が低下してしまう状態のことです。調査によりますと、20代から50代の正社員の17.3％が「現在バーンアウトである」と回答。過去に経験