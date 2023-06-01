【HG Newケロロロボ】 6月26日 発売 価格：2,860円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG Newケロロロボ」を6月26日に発売する。価格は2,860円。 本商品は、映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」に登場する「Newケロロロボ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。 「ケロロアクションシステム