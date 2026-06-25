３人の子供と沖縄で暮らすモデルでタレント、吉川ひなのが２５日、意外な交友関係を明かした。「♡楽しい夜だった次は猫会、山田っち待ってるね」と投稿したのは、俳優・山田孝之、ＢＥＧＩＮのギタリスト・島袋優とダイビング選手・福田朋夏夫妻との４ショット。島袋夫妻は沖縄在住。黒いＴシャツの山田は、口周りとアゴの力強いヒゲがつながっており、一瞬誰？！と思うワイルドな風貌となっている。