ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２５日、予選２日目が行われた。２日目１２Ｒ「アクアドリーム」をイン逃げ快勝した高憧四季（２６＝大阪）。「スタートは少し様子を見たけど、逃げられて良かったです。初日にやった本体整備の効果で足は良くなってますよ」とニッコリ。相棒２５号機は２連率２１％と機歴は心もとないが着実に底上げできている。昨年１０月の第３６