ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２５日、予選２日目が行われた。白石有美（２７＝東京）は２日目１０Ｒを４コースから１Ｍ握ってバック２番手争い。道中で池田奈津美に競り負けて３着も、ここまで１、３、３着と大健闘。「足はいいです。乗り心地も含めて全部がいいです」と絶賛する相棒８０号機はピット内でも評判の噴きっぷり。「スタートが行けてない。レースに集