愛知県豊橋市で女性にわいせつな行為をしたうえ、顔を殴って軽傷を負わせたとして、アメリカ国籍の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、アメリカ国籍で豊橋市に住む英会話講師・ビヒル・トーマス・サンダウン容疑者（36）です。警察によりますと、サンダウン容疑者はことし4月、豊橋市広小路のビルのエレベーターで女性(46)にわいせつな行為をしたうえ、左頬を殴り軽傷を負わせた強盗や傷害などの疑いがもた