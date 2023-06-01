FIFAワールドカップでメキシコ代表の勝利を祝う群衆に車が突っ込み、17人がけがをしました。ロイター通信によりますと、メキシコ西部のカボ・サン・ルーカスで24日夜、ワールドカップでメキシコ代表がチェコに3対0で勝利したあと、大勢のファンが路上で勝利を祝っていたところ、車が群衆に突っ込みました。この事故で、運転手を含む17人がけがをしたということです。運転手は拘束され、地元当局が当時の状況を調べています。