日銀が3カ月ごとに公表する「資金循環統計」によりますと、個人が保有する金融資産は2026年3月末の時点で2386兆円となり、前の年の同じ時期と比べ7.1％増加しました。一方、「現金・預金」は4四半期連続で50％を割り込み、貯蓄から投資への流れが強まっていることが浮き彫りになっています。