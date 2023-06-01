食料品の消費税減税を巡り、自民党の会議で異論が相次ぎました。自民党の税制調査会などの会合では、超党派「国民会議」での中間とりまとめに向けた「たたき台」について議論しましたが、出席者からは「消費税を引き下げた場合、農林漁業者に影響が出る」「今の財政状況から反対」といった異論が相次ぎました。一方、「公約なのでしっかり守るべきだ」との意見もあり、出席者によりますと、小野寺税調会長は「公約だった減税をしな