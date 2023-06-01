原作を新星緒、作画を酒井さゆりが務める『無愛想執事長と始める女王陛下の物語係』の電子単行本1巻が、2026年6月26日より各電子書籍ストアにて配信開始された。 【漫画】『無愛想執事長と始める女王陛下の物語係』を試し読み 本作はforcsの出版レーベル「じるみて」によるオリジナルコミックで、売れない小説家のアリアが突然異世界へ放り出され、女王陛下に仕える“物語係”として運命に巻き込まれていく姿が描かれ