観乃ふみの『犬も歩けば姫に当たる』電子単行本第1巻が、2026年6月26日より各電子書籍ストアにて配信開始された。 【漫画】犬or300万円？『犬も歩けば姫に当たる』 本作は、forcsの出版レーベル「じるみて」から発表されているオリジナルコミックで、社畜OLとNo.1キャバ嬢を主軸に据えた主従ラブコメ作品。 主人公は、作家のワガママを断れず「忠犬」編集者と呼ばれる狗亦栞里（いぬまた しおり）。担当作家に振