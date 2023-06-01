【サマーセール2026】 6月26日～ 実施 画像は2025年に開催された「Steamサマーセール」のビジュアル Valveが運営するPCゲーム・ソフトウェアのダウンロード配信プラットフォーム「Steam」にて、セール「サマーセール2026」が6月26日から実施される。 「サマーセール2026」は、年に4回実施されるSteam全体の