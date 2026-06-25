25日夜、大阪府河内長野市の交差点でスクールバスなど6台が絡む事故があり、12人が病院に搬送されました。 消防によりますと、午後6時20分ごろ、河内長野市高向（たこう）の交差点で、「マイクロバスと車やバイクの事故です」などと通行人から消防へ通報がありました。 この事故でスクールバスに乗車していた13歳から26歳の男女10人、バイクを運転していた男性(28)、軽乗用車の女性(45)、あわせて12人が病院に搬送さ