25日朝、岩手県沖で発生した地震で、青森県では震度6強を観測しました。この地震で、落下した物が頭に当たるなどして11人がけがをしています。青森県八戸市から中継です。青森県八戸市の繁華街にあるビルでは、今回の地震で外壁が崩れるなどの被害が出ました。現在もがれきが散乱した状態です。近くでお店を経営している方に話をうかがったところ「今回の地震は去年12月の地震よりも揺れが大きかった」「きょうはお客さんが来ない