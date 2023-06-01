1982（昭和57）年6月26日、球団発足後初のパ・リーグ優勝（前期）を飾り、胴上げされる西武の広岡達朗監督。優勝は前日に決まったが、胴上げはこの日の本拠地での試合後に。「ずいぶん高く上がったね」とうれしそうに話した。後期優勝の日本ハムをプレーオフで破り、就任1年目で中日との日本シリーズも制した。