台風7号が接近する沖縄県内では交通などに影響が広がっています。沖縄・那覇市から中継です。那覇市内では25日午後7時ごろから、断続的に雨が降る時間帯があり、風もこの時間になって、少し勢いを増してきました。台風は26日朝にかけて沖縄本島に最接近するものとみられ、この後、雨や風が強まる可能性があります。沖縄本島中南部には25日午後6時すぎ、北部にも午後9時すぎ、暴風警報が出されました。那覇市で午後7時21分、22.1メ