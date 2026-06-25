記事ポイント駐日インド大使館が2026年6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマ「Yoga for Healthy Ageing」、参加無料・事前登録制インド・日本の文化交流の場でヨガを体験 駐日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga（国際ヨガの日）」を記念し、2026年6月21日（日）に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催します。参加費は無料で、事前登録制による朝1時間のヨガ体験です。今年のテーマ「Yoga