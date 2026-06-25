記事ポイント稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を発表ペロブスカイト太陽電池・微生物ループ・マルチメディア芸術が受賞対象授賞式は2026年11月10日、国立京都国際会館で開催 稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を決定しました。先端技術、基礎科学、思想・芸術の各部門からそれぞれ1名が選ばれ、2026年11月10日に京都で授賞式が行われます。 「第41回(2026)京都賞」 主催：稲盛財団授賞式：202