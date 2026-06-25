記事ポイント2026年6月19日発刊、11品番追加の40ページリニューアル増刷版連結レールで長尺対応、幅細キャリッジで省スペース設置可能製品紹介・施工例・課題解決事例を収録 スガツネ工業が、直動部品の選定・導入を支援する「マルチリニアモーションカタログ No.471A」を2026年6月19日に発刊し、WEBサイトで公開しました。2025年6月発刊の「No.471」に新製品11品番を追加し、全40ページにリニューアルしたカタログです。製造