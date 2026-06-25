今年3月、東京・新宿の質店が狙われた強盗未遂事件で逮捕されたリクルート役兼指示役とみられる24歳の男が、この事件を含めた都内の3つの強盗事件などについて、犯行の計画作りに関わっていたとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。この事件は今年3月10日、新宿区歌舞伎町の質店で店員の26歳の男性が4人組に襲われ、「金出せ」などと脅されて現金などを奪われそうになったものです。これまでに実行役のほか、実行役の