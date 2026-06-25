食料品の消費税1％案について、自民党内からも異論が相次ぎました。きょう、消費税減税や給付付き税額控除をめぐる会議を開いた自民党。超党派の「国民会議」ではきのう、食料品の消費税を来年4月から2年間、1％に引き下げるとした取りまとめ案が示されています。出席した自民党議員からは…自民党猪口邦子 参院議員「苦しいときの食品および飲料についての消費税の引き下げ。寄り添う党の姿でありたいと思います」ある程度