北上中の台風7号・8号の「ダブル台風」は、27日に関東直撃のおそれがあり、警戒が必要です。梅雨前線に2つの台風から湿った暖かい空気が流れ込み、すでに九州などで記録的な大雨となっていて、27日にかけて西日本から東日本に大雨をもたらすおそれがあります。沖縄に接近している台風7号は、26日に奄美付近を通過し、27日に九州から関東に接近する見込みです。一方、日本の南海上を北上している台風8号も、27日に関東に接近するお