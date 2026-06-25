和歌山毒物カレー事件で、殺人罪などで死刑が確定した林真須美死刑囚（64）の夫、林健治さんが22日、右下葉神経内分泌腫瘍のため和歌山市の病院で死去したことが分かった。81歳。香川県丸亀市出身。関係者が25日明らかにした。