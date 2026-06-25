気象台は、25日午後11時34分に、レベル３大雨警報を熊本市に発表しました。 熊本地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。 【大雨警報（発表中）】■熊本市●レベル３大雨警報【発表】 ■八代市西部●レベル２大雨注意報 ■人吉市●レベル２大雨注意報 ■荒尾市●レベル２大雨注意報 ■水俣市●レベル２大雨注意報 ■玉名市●レベル２大雨注意報 ■山鹿市●レベル２大雨注意報 ■菊池市●レベル２大雨注