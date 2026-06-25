気象台は、25日午後11時38分に、レベル４土砂災害危険警報を由布市、九重町に発表しました。中部、北部、西部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大分市●レベル２土砂災害注意報■別府市●レベル２土砂災害注意報■中津市●レベル４土砂災害危険警報■日田市●レベル４土砂災害危険警報■佐伯市●レベル２土砂災害注意報■臼杵市●レベル２土砂災害注意報■津久見市●レベル２土砂災害注意報■