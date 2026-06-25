自動車窃盗グループの指示役とみられるパキスタン国籍の男が逮捕されました。ハン・ハリド容疑者（36）は、6月1日から2日にかけて、盗まれものと知りながらトヨタの高級車「ヴェルファイア」のドアやシートなどの部品を自宅のガレージに保管していた疑いがもたれています。この車は5月、茨城県内の住宅の駐車場から盗まれたものでしたが、ハン容疑者は「盗品とは知らなかった」と容疑を否認しているということです。別の車の窃盗事