新たな台風のたまご＝熱帯低気圧が発生する予想 台風７号の進路予想は26日に沖縄・奄美、27日にかけて本州に接近する予想です。 台風7号、台風8号の「ダブル台風」となっていますが、気象庁の6月27日（土）の予想天気図で、新たな熱帯低気圧を示す記号「TD」が現れました。 熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、発達すれば台風となります。 のひとつでは、7月6日ごろには風速20ｍ以上の渦が、グアム・サイパンと小