政府は来年度の予算編成について、抜本的に見直す方針を示しました。AIや半導体などの成長分野の予算には「特別枠」を設けて、予算要求の段階では金額に上限を設けない方針です。高市総理「経済の成長力強化と、名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成に転換します」25日の経済財政諮問会議では、高市総理が掲げる“責任ある積極財政”の考え方にそって予算編成を抜本的に見直すことが民間議員からの提案として示されました。そ