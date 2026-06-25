女優の鮫島れおな（29）が25日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。お相手については「兼ねてよりお付き合いしていた方」としている。白無垢などの写真をアップした鮫島は「私事ですが、先日兼ねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「いつもお世話になっている皆さまに心より感謝申し上げます」とし「今後とも、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづっている。