笠岡市役所 気象台は25日午後10時35分、岡山県笠岡市に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。土砂災害に厳重に警戒してください。 笠岡市では、市内5カ所に避難所を開設し、4648世帯9229人を対象に避難指示を出しています。 避難所の情報などは、おかやま防災ポータルで確認できます。