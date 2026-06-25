記事ポイント25,000点超の手づくり作品が2日間集結作家本人から制作ストーリーを直接聞ける体験教室を30種類用意 瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2026年8月1日(土)・8月2日(日)の2日間、「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」をコンベックス岡山で開催します。全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を携えて出店し、アクセサリーから食品まで25,000点以上の作品が会場に並ぶ予定です。2日間合計で約1,300