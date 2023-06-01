25日、モスクワのロシア外務省に呼び出されたロシア駐在のルーマニア大使（中央）（タス＝共同）【モスクワ、ウィーン共同】ロシア外務省は25日、ルーマニアが東部コンスタンツァにあるロシア総領事館の閉鎖を決定したことへの対抗措置として、ロシア北西部サンクトペテルブルクにあるルーマニア総領事館を閉鎖すると発表した。ロシア外務省が同日、ルーマニア大使を呼び出して通告した。ルーマニア側がロシア総領事の国外退去