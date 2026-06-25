大阪府河内長野市の交差点でスクールバスなど6台が絡む事故があり、12人が病院に搬送されました。【写真を見る】スクールバス逆走し車やバイクなどに衝突計12人搬送大阪・河内長野市の交差点消防によりますと、午後6時20分ごろ、河内長野市高向の交差点で、「マイクロバスと車やバイクの事故です」などと通行人から消防へ通報がありました。この事故で、スクールバスに乗車していた13歳から26歳の男女10人や、バイクを運転して