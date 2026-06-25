中道改革連合・立憲民主党・公明党の3党は26日に党首会談を開き、合流に関する協議体の設置で合意する見通しだ。合流に慎重な姿勢の立憲は25日、所属国会議員を集めた全議員懇談会や地方組織の幹部との会合を相次いで開き、中道が呼びかけた協議体について議論した。「合流ありきであれば賛成しかねる」といった意見があったものの、水岡代表は「合流ありきではない。丁寧に進めていきたい」との考えを示し、協議体には参加する方